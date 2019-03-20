2019-03-21T11:12:31+03:00
Общество

В депобразования высказались об омском садике, где не стали чистить крышу над группой, не сдавшей деньги

В мэрии прокомментировали конфликт
Станислав МУХИН
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В мэрии прокомментировали конфликт.В мэрии прокомментировали конфликт.Фото: vk.com
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О жалобе в соцсетях написала одна из омичек. Женщина рассказала о проблеме в детском саду. По ее словам, заведующая дала распоряжение не чистить крышу над группой, родители которой отказались сдавать деньги на работу по уборке кровли от снега. При этом вход в группу закрыли, а подходные пути огородили лентой. Теперь родителям и ребятишкам приходится заходить в садик с другой стороны.

В департаменте образования уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что родители не обязаны сдавать деньги на подобного рода работы.

- Родители могут переводить добровольные пожертвования, - заявили в департаменте. - Руководством БДОУ города Омска «Детский сад № 124» установлены сигнальные ленты, в целях обеспечения безопасности. Доступ в здание детского сада обеспечивается через запасные входы. Все дети имеют свободный доступ в группы и место для прогулок. Работы по очистке крыши продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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