В Омске внезапно скончался экс-начальник 242-го учебного центра ВДВ

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-20T11:35:28+03:00

Аркадий Фурдеев пришел на эту должность в 2015 году после обрушения казармы

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Трагическое известие пришло из учебного 242-го центра ВДВ в поселке Светлый. 19 марта внезапно скончался его бывший начальник, полковник Аркадий Фурдеев. Его назначили на этот пост вместо Олега Пономарева 27 августа 2015 года. Руководство пришлось сменить из-за ЧП с обрушением одной из казарм. Напомним, тогда погибли 24 срочника, еще 18 молодых ребят чудом выжили.

В отношении полковников Олега Пономарева и Владислава Пархоменко начали расследование. Сейчас материалы дела уже составляют более 500 страниц.

Все это время вплоть до 2017 года учебным центром ВДВ руководил Аркадий Фурдеев. На посту его сменил Сергей Молочников.

Судя по отзывам срочников, которые служили во время его руководства, Аркадий Викторович был очень порядочным человеком и увлекался хоккеем.

Тем временем, губернатору Буркову накануне представили нового начальника 242-го УЦ ВДВ. Им стал Виталий Терехин.

- Руководивший центром Сергей Молочников получил назначение на должность заместителя начальника Рязанского гвардейского высшего военно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. В.Ф. Маргелова, - сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: omskportal.ru

ИСТОЧНИК KP.RU