2019-03-20T11:11:14+03:00
Происшествия

В Омске подростка покусала стая бродячих собак

Сейчас ищут очевидцев нападения [фото]
Станислав МУХИН
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Такие следы остались на ноге после укусов.Такие следы остались на ноге после укусов.Фото: vk.com
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Очередная стая собак напала на жителя Омска. На этот раз пострадал подросток. О происшествии он рассказал сам в социальных сетях. На парня напали недалеко от дач в Октябрьском округе. Сейчас пострадавший ищет свидетелей того, как собаки покусали его.

- Ищу свидетелей, которые видели, как собака покусала подростка на улице Романенко, недалеко от садика.

В комментариях других омичей совсем не удивило происшествие. Некоторые поделились своими историями, когда на них пытались напасть стаи бродячих собак в других районах Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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