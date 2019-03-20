В Омске подростка покусала стая бродячих собак
Сейчас ищут очевидцев нападения [фото]
Такие следы остались на ноге после укусов.Фото: vk.com
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Очередная стая собак напала на жителя Омска. На этот раз пострадал подросток. О происшествии он рассказал сам в социальных сетях. На парня напали недалеко от дач в Октябрьском округе. Сейчас пострадавший ищет свидетелей того, как собаки покусали его.
- Ищу свидетелей, которые видели, как собака покусала подростка на улице Романенко, недалеко от садика.
В комментариях других омичей совсем не удивило происшествие. Некоторые поделились своими историями, когда на них пытались напасть стаи бродячих собак в других районах Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU