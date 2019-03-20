В Омске водитель «Тойоты» протаранил два автобуса
Есть пострадавшие
В аварии есть пострадавшие.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Крупная авария произошла на перекрестке улиц Кирова и 20-я Рабочая. Там "Тойота" столкнулась сразу двумя пассажирскими автобусами - №20 и №47. Удар был такой силы, что у иномарки вырвало одно из колес. Передняя часть машины ушла внутрь. В аварии, как выяснилось, пострадали три человека - все они пассажиры автобусов. После оказания медицинской помощи их отпустили.
Сейчас в УГИБДД по Омской области выясняют детали этого ДТП и разбираются, кто же все-таки был виновником. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU