2019-03-20T10:05:40+03:00
Происшествия

В Омске водитель «Тойоты» протаранил два автобуса

Есть пострадавшие
Станислав МУХИН
Поделиться:
В аварии есть пострадавшие.В аварии есть пострадавшие.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла на перекрестке улиц Кирова и 20-я Рабочая. Там "Тойота" столкнулась сразу двумя пассажирскими автобусами - №20 и №47. Удар был такой силы, что у иномарки вырвало одно из колес. Передняя часть машины ушла внутрь. В аварии, как выяснилось, пострадали три человека - все они пассажиры автобусов. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Сейчас в УГИБДД по Омской области выясняют детали этого ДТП и разбираются, кто же все-таки был виновником. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков