Чиновника, по вине которого под обрушившейся остановкой погибла беременная омичка, амнистировали

20 Март 10:03 2019-03-20T10:06:07+03:00

В вину бывшему чиновнику ставится то, что он знал о шаткости объекта, но не распорядился его демонтировать.

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Напомним, трагедия произошла во время «урагана Леня», который пронесся по Омску в 26 апреля 2014 года. Девушка, ждавшая утром автобус на остановке автодороги Омск - Нововаршавка, спряталась от непогоды под крушу павильона. В этот момент постройка обрушилась. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Кроме того, выяснилось, что она была беременна.

Виновным в случившемся признали 59-летнего бывшего начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог Казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области». Но вот реальной уголовной ответственности Александру Васильеву удалось избежать. В суде установлено, что остановка обрушилась не из-за порыва ветра, что было бы квалифицировано как ЧП, а от ветхости.

- Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением контрольных функций в сферах организации и осуществления дорожного строительства и инфраструктуры, на срок 2 года, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - В соответствии с п.п. 9 п. 1, п. 9, п. 11 Постановления Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от отбывания основного и дополнительного наказания он освобожден.

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ИСТОЧНИК KP.RU