2019-03-20T08:25:19+03:00
Общество

В Омске заведующая садиком отказалась чистить от снега крышу над группой, родители которой не сдали деньги

Вход в их группу просто огородили
Станислав МУХИН
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Вход в группу не сдавших деньги просто огородили.Вход в группу не сдавших деньги просто огородили.Фото: vk.com
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Родители одного из детских садиков Омска пожаловались в соцсетях на заведующую. Как выяснилось, она решила наказать группу, которая не сдала деньги. Причем о безопасности детей, ведь снег может упасть на ребятишек, руководитель даже не подумала.

- Было озвучено, что с каждой группы нужно сдать 1400 рублей на очистку крыши от снега. Мы отказались, считая, что это проблема сада. Мы и так много покупаем в садик, - рассказала одна из мам. - В итоге снег не почистили, сказали, раз деньги не сдали, то вашу половину крыши чистить не будут.

После этого, по рассказам родителей, вход в группу, над которым лежит снег, просто закрыли. А вокруг натянули ленты. Теперь родителям приходится терпеть неудобства.

- Приходится ходить через соседний вход, где не всегда нам открывают домофон. Говорят, мол, ждите пока растает снег, - пожаловалась омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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