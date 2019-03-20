В Омске после пожара на заводе, где горела канифоль, выявили превышение вредных веществ в воздухе

20 Март 07:09 2019-03-20T07:09:54+03:00

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Крупный пожар начался во вторник днем в Советском округе. На проспекте Губкина загорелся цех литейно-механического завода. Вспыхнули бочки с канифолью. Огонь несколько часов тушили 20 пожарных машин. Из-за возгорания весь микрорайон окутал густой едкий черный дым. Омичи сразу же стали жаловаться в экстренные службы. На место ЧП выезжала специальная передвижная лаборатория.

- Стали поступать звонки от жителей с жалобами на черный дым со стороны проспекта Губкина. После получения сообщений на место экстренно выехала передвижная эколаборатория для выяснения наличия вредных веществ в атмосферном воздухе. По результатам проведенных замеров на границе жилой зоны установлено, что концентрации основных загрязняющих веществ повышены, но не превышают предельно-допустимую концентрацию, - уточнили в Минприроды.

В ведомстве также отметили, что отобранные пробы дополнительно анализируются в лабораторных условиях.

Пожар в литейно-механическом цехе в Советском округе.Видео: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU