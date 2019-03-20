2019-03-20T05:38:33+03:00
Происшествия

Омич убил знакомого из-за украденных штанов

Потом он снял с трупа этот предмет одежды и забрал себе
Анна МИКУЛА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.
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В буквальном смысле без штанов оставил 45-летнего вахтовика из Исилькуля его собутыльник. Приятель украл у него брюки и сотовый. Владелец вещей потребовал их обратно, но выяснилось, что они уже проданы в ломбард.

Рассвирепевший мужчина задушил воришку, а в качестве компенсации, видимо, решил снять с трупа хотя бы те брюки, которые были на нем. Так тело и найдут прохожие в Авиагородке.

- В результате согласованных действий следователей и полицейских, выехавших на место, была установлена личность погибшего, которым оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Старого Кировска. Вскоре, благодаря совместным усилиям сотрудников уголовного розыска и следственного управления, был установлен подозреваемый, которого 18 марта на улице Мельничной задержали бойцы Росгвардии, - сообщает пресс-служба областного СУСК.

На допросе подозреваемый во всем сознался. Как выяснилось, он уже был судим за кражи. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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