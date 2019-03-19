2019-03-19T18:04:36+03:00
Политика

«Если Казахстан зацветет - мало нам не покажется»: Омский политолог - о том, что Назарбаев уходит в отставку

Сергей Евсеенко считает, что наш регион теперь на особом контроле у Москвы
Станислав МУХИН
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Назарбаев заявил об отставке.Назарбаев заявил об отставке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Неожиданной стало известие об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом он сам объявил во вторник вечером. Учитывая, что Омская область находится на границе с Казахстаном, «Комсомолка» попросила прокомментировать политолога новость об уходе Назарбаева. Он, кстати, дважды был в Омске.

- Казахстан пойдет по своему особому пути, что и делал все эти годы. По внешней политике это видно даже из Омска. Хотя наши руководители почему-то считали и считают его абсолютно пророссийским, - комментирует ситуацию омский политолог Сергей Евсеенко. - Надеюсь, нам хватит мудрости это преодолеть и недопустить переориентации нашего большого соседа в сторону США. Потому что если зацветет Казахстан, мало нам не покажется. Это ведь даже не Украина.

По словам Евсеенко, в свете последних событий наш регион приобретает особый статус для Москвы.

- У Омской области протяженная граница с Казахстаном. Естественно, нам и ряду других приграничных регионов в Москве будет уделяться особое внимание, - подытожил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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