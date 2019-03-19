Появилось видео тушения пожара в омском цехе
Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров [видео]
Фото: пресс-служба областного МЧС
Изменить размер текста:
Сегодня, 18 марта, в Омске загорелся литейно-механический цех на площади 1400 квадратных метров.
По информации областного МЧС, сообщение о происшествии поступило в 14.04, в 15.26 была проведена пенная атака, в 15.29 пожар локализовали, в 16.02 - ликвидировали открытое горение. В 17.27 пожар потушили.
На месте работали 20 машин и 75 человек, а также эколаборатория по замеру предельно допустимого содержания вредных веществ в воздухе.
Областное МЧС опубликовало видео тушения пожара.
Пожар в литейно-механическом цехе в Советском округе.Видео: пресс-служба областного МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU