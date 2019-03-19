Появилось видео тушения пожара в омском цехе

19 Март 13:59 2019-03-19T14:57:02+03:00

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Сегодня, 18 марта, в Омске загорелся литейно-механический цех на площади 1400 квадратных метров.

По информации областного МЧС, сообщение о происшествии поступило в 14.04, в 15.26 была проведена пенная атака, в 15.29 пожар локализовали, в 16.02 - ликвидировали открытое горение. В 17.27 пожар потушили.

На месте работали 20 машин и 75 человек, а также эколаборатория по замеру предельно допустимого содержания вредных веществ в воздухе.

Областное МЧС опубликовало видео тушения пожара.

Пожар в литейно-механическом цехе в Советском округе.Видео: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU