2019-03-19T14:58:02+03:00
Общество

Минэкологии о пожаре в цехе на окраине Омска: Ситуация взята на особый контроль

На месте работала эколаборатория
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного МЧСФото: пресс-служба областного МЧС
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Напомним, в Советском округе загорелся литейно-механический цех, где хранится большое количество канифоли. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. Но в 16.02 открытое горение ликвидировано, в 17.27 пожар потушили. На месте работали 20 машин и 75 человек. Кроме того, туда выехала лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

- В связи с возгоранием предприятия ООО «Астра» на проспекте Губкина на место экстренно выехала передвижная эколаборатория для замеров атмосферного воздуха, - сообщает пресс-служба областного минприроды. - На месте работают специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, а также специалисты Роспортребнадзора и Росприроднадзора. Обстановку экологической безопасности курирует первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко. Ситуация взята министерством на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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