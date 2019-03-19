Минэкологии о пожаре в цехе на окраине Омска: Ситуация взята на особый контроль

19 Март 13:35 2019-03-19T14:58:02+03:00

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Напомним, в Советском округе загорелся литейно-механический цех, где хранится большое количество канифоли. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. Но в 16.02 открытое горение ликвидировано, в 17.27 пожар потушили. На месте работали 20 машин и 75 человек. Кроме того, туда выехала лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

- В связи с возгоранием предприятия ООО «Астра» на проспекте Губкина на место экстренно выехала передвижная эколаборатория для замеров атмосферного воздуха, - сообщает пресс-служба областного минприроды. - На месте работают специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, а также специалисты Роспортребнадзора и Росприроднадзора. Обстановку экологической безопасности курирует первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко. Ситуация взята министерством на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU