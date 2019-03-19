На место пожара в омском цехе выехала лаборатория по замеру загрязнения воздуха

19 Март 13:10 2019-03-19T14:59:24+03:00

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Напомним, ЧП случилось в литейно-механическом цехе на проспекте Губкина в Советском округе. Там на всей площади помещения в 1400 квадратных метров начался пожар. Огонь быстро распространился из-за того, что там находилась горючая канифоль.

На месте работали 75 человек и 20 машин. Из-за того, что при горении могли выделяться токсичные вещества, на место выехала лаборатория по замеру предельно допустимого их содержания в воздухе.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 14.04, в 15.20 его удалось локализовать, в 16.02 - ликвидировано открытое горение. В 17.27 пожар потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU