Бурков: Достройка омского метро съест весь бюджет города, поэтому проект заморозили

19 Март 12:33 2019-03-19T13:24:07+03:00

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Во время пресс-конференции губернатор затронул и болезненную для большинства местных жителей тему омского метро. К сожалению, для нашего миллионника оно так и останется несбыточной мечтой. Александр Бурков объяснил, что федерального финансирования на этот масштабный объект не предвидится, а рассчитывать исключительно на свои деньги могут только очень богатые города, к которым Омск не относится. Поэтому пока достраивать метро экономически нецелесообразно.

- Будет конкурс по консервации трех станций, - объяснил глава региона. - При необходимости они будут использованы. На строительство нужно 24 млрд рублей, это львиная доля бюджета. Поэтому такое решение было принято. Мы ведем переговоры, как использовать их с минимальными затратами.

ИСТОЧНИК KP.RU