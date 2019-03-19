2019-03-19T13:24:07+03:00
Общество

Бурков: Достройка омского метро съест весь бюджет города, поэтому проект заморозили

Губернатор признался, что в случае продолжения работ региону придется рассчитывать только на свои ресурсы
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного правительстваФото: пресс-служба областного правительства
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Во время пресс-конференции губернатор затронул и болезненную для большинства местных жителей тему омского метро. К сожалению, для нашего миллионника оно так и останется несбыточной мечтой. Александр Бурков объяснил, что федерального финансирования на этот масштабный объект не предвидится, а рассчитывать исключительно на свои деньги могут только очень богатые города, к которым Омск не относится. Поэтому пока достраивать метро экономически нецелесообразно.

- Будет конкурс по консервации трех станций, - объяснил глава региона. - При необходимости они будут использованы. На строительство нужно 24 млрд рублей, это львиная доля бюджета. Поэтому такое решение было принято. Мы ведем переговоры, как использовать их с минимальными затратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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