2019-03-19T14:42:29+03:00
Общество

Бурков пообещал, что «Авангард» вернется в Омск

Также губернатор заверил, что «Арену Омск» достроят
Анна МИКУЛА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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Во время пресс-конференции глава региона Александр Бурков рассказал о судьбе разрушающейся «Арены Омск» и соответственно «Авангарда», который там выступал. Напомним, не так давно губернатор высказывал опасения, что наш регион вообще может потерять этот хоккейный клуб. Впрочем, в этот раз он сам их и развеял.

- «Газпром» должна выйти на проект в мае-июне. В этом году должна начаться реконструкция. Возможно ее расширение. «Авангард» вернется в Омск, а арена будет построена. В этом у меня сомнений нет. Кстати, поздравляю всех со вчерашней победой, - заявил Бурков.

Напомним, накануне, 18 марта, «Авангард» разгромил «Барыс» со счетом 5:0 и повел в серии полуфинала плей-офф 2:1. Правда, пока «ястребы» вынуждены играть на стадионе в Балашихе, где сейчас базируются из-за проблем с «Ареной Омск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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