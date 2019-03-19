Бурков пообещал, что «Авангард» вернется в Омск

19 Март 11:33 2019-03-19T14:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время пресс-конференции глава региона Александр Бурков рассказал о судьбе разрушающейся «Арены Омск» и соответственно «Авангарда», который там выступал. Напомним, не так давно губернатор высказывал опасения, что наш регион вообще может потерять этот хоккейный клуб. Впрочем, в этот раз он сам их и развеял.

- «Газпром» должна выйти на проект в мае-июне. В этом году должна начаться реконструкция. Возможно ее расширение. «Авангард» вернется в Омск, а арена будет построена. В этом у меня сомнений нет. Кстати, поздравляю всех со вчерашней победой, - заявил Бурков.

Напомним, накануне, 18 марта, «Авангард» разгромил «Барыс» со счетом 5:0 и повел в серии полуфинала плей-офф 2:1. Правда, пока «ястребы» вынуждены играть на стадионе в Балашихе, где сейчас базируются из-за проблем с «Ареной Омск».

ИСТОЧНИК KP.RU