Омича, продававшего разбавленный технический спирт под видом алкоголя, отправили в колонию

19 Март 10:25 2019-03-19T10:25:04+03:00

Мужчину приговорили в общей сложности к 1 году и 2 месяцам лишения свободы

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38-летний омич осенью купил в одном из киосков купил 5-литровую емкость с техническим спиртом. После этого он разбавил жидкость, разлил по бутылками и начал продавать гремучую смесь малообеспеченным людям. точку сбыта устроил возле пункта приема стеклотары. Там контрольную закупку у «предпринимателя» сделали полицейские.

После экспертизы выяснилось, что жидкость содержала в ацетон. Это токсическое вещество, накапливаясь в организме, поражает нервную систему и повреждает внутренние органы. Смесь признали опасной для здоровья, а продавца - виновным в реализации опасного спиртного.

- Мужчина свою вину признал полностью, пояснив суду, что осознавал возможную опасность для здоровья реализуемой им смеси, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Суд, согласившись с позицией стороны обвинения, назначил ранее судимому за аналогичное преступление подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. По совокупности с наказанием, назначенным по предыдущему приговору в 2018 году, ему окончательно определено 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU