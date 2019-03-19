2019-03-19T10:25:04+03:00
Общество

Омича, продававшего разбавленный технический спирт под видом алкоголя, отправили в колонию

Мужчину приговорили в общей сложности к 1 году и 2 месяцам лишения свободы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Приговор в законную силу еще не вступил.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

38-летний омич осенью купил в одном из киосков купил 5-литровую емкость с техническим спиртом. После этого он разбавил жидкость, разлил по бутылками и начал продавать гремучую смесь малообеспеченным людям. точку сбыта устроил возле пункта приема стеклотары. Там контрольную закупку у «предпринимателя» сделали полицейские.

После экспертизы выяснилось, что жидкость содержала в ацетон. Это токсическое вещество, накапливаясь в организме, поражает нервную систему и повреждает внутренние органы. Смесь признали опасной для здоровья, а продавца - виновным в реализации опасного спиртного.

- Мужчина свою вину признал полностью, пояснив суду, что осознавал возможную опасность для здоровья реализуемой им смеси, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Суд, согласившись с позицией стороны обвинения, назначил ранее судимому за аналогичное преступление подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. По совокупности с наказанием, назначенным по предыдущему приговору в 2018 году, ему окончательно определено 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков