2019-03-19T09:37:11+03:00
Общество

Бурков прокомментировал слухи о новом мэре в Омске

Он заявил, что Фадина на этой должности его устраивает
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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В Омске прошла большая ежегодная пресс-конференция губернатора Александра Буркова. Среди прочего журналисты спрашивали главу региона о взаимоотношениях с мэром Оксаной Фадиной. Вероятно, интерес вызван недавней публичной пикировкой руководителей области и города из-за отставки директора депобразования. Напомним, Инна Елецкая перешла на работу в минобразования, не поставив в известность свою непосредственную начальницу. В связи с этим Фадина высказала претензии Буркову. Кроме того, в Омске уже некоторое время муссируются слухи о скорой отставке Оксаны Николаевны.

- У нас ничего не происходит, рабочие моменты. У нас единая команда. Рабочие споры - это нормально. Общий подход должен сохраняться, - ответил Бурков. - У нас постоянно проходят жаркие дискуссии. Главы района дискутируют по той же «мусорной» реформе с министрами. Главное - единая работа. К мэру нет серьезных претензий. Люди из Питера восхищаются тем, как убирают у нас снег. Мы обновили общественный транспорт. Споры - это нормальная рабочая обстановка. Я намерен работать с Оксаной Николаевной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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