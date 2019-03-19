Омских следователей наградили за заслуги в благотворительной деятельности

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-19T08:51:27+03:00

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Акция «Благотворительный сезон» впервые была проведена Общественной палатой Омской области в 1998 году. Общую координацию проектов осуществляет Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив». В акции принимают участие представители депутатского корпуса, бизнес-сообществ, некоммерческих общественных организаций, образовательных и культурных учреждений, территориальных органов общественного самоуправления, а также простые неравнодушные жители Омска.

Уже третий год общественное признание получают представители следственного управления Следственного комитета России по Омской области - те, кто в течение года внес наибольший личный вклад в развитие благотворительности и социальных добровольческих инициатив. Следователи на постоянной основе, по зову сердца оказывают благотворительную помощь детским домам и социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, при плотном графике работы и большой загруженности, среди допросов и осмотров мест происшествий, находят время для встреч с детьми, уделяя внимание их воспитанию, организации досуга и обучению. Дважды в месяц по совместному плану следователи встречаются с подшефным классом омской кадетской школы-интерната № 9, проводя с кадетами уроки мужества, правопорядка, культурные и спортивные мероприятия. Ребята с гордостью носят на рукаве кадетской формы шевроны Следственного комитета. За активное участие в жизни подростков по итогам прошедшего года сертификатами «Благотворительного сезона» были награждены старший помощник руководителя следственного управления Сергей Шиповалов и старший инспектор организационно-контрольного отдела Ольга Флоринская.

Впереди много еще нереализованных благотворительных инициатив, поэтому живой отклик нашли в сердцах следователей слова председателя оргкомитета «Благотворительный сезон» Зинаиды Тикуновой, призвавшей всех неравнодушных омичей объединяться под лозунгами гуманизма и милосердия, ведь чтобы сделать доброе дело, требуется не много - не быть равнодушным к чужой беде и стараться помогать тем, кто в этом больше всего нуждается.

Фото: omsk.sledcom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU