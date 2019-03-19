Омские пожарные спасли 8 человек из горящей 9-этажки

19 Март 08:28 2019-03-19T08:28:24+03:00

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Накануне довольно серьезный пожар случился в 9-этажке на улице Кирова. В одной из квартир начался пожар. Большинство жильцов смогли выбраться на улицу самостоятельно, но люди с верхних этажей оказались в ловушке - весь подъезд был задымлен. Они не могли пробраться к выходу и звали на помощь из окон.

- Включившись в звенья газодымозащитной службы, сотрудники МЧС приступили к их спасению. В условиях нулевой видимости огнеборцы вывели восемь человек, надев на них защитные устройства органов дыхания, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Одновременно со спасением людей второе звено ГДЗС боролось с огнем. Комната была полностью охвачена пламенем, которое быстро распространялось на другие жилые помещения квартиры. На полную ликвидацию возгорания у сотрудников чрезвычайного ведомства ушло 30 минут. В результате пожара повреждены вещи домашнего обихода, закопчены стены спальни и прихожей. На место происшествия выезжали 23 человека личного состава, было задействовано шесть единиц пожарно-спасательной техники.

По предварительным данным, трагедия чуть не случилась из-за непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU