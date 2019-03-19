Под Омском фура насмерть сбила человека

19 Март 08:04 2019-03-19T08:12:45+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 18 марта, поздно вечером. В дежурную часть управления Госавтоинспекции по Омскому району о нем сообщили в 23.18. На место выехали следователи и медики.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Вольво» с прицепом «Шмитц», мужчина 1965 года рождения, двигаясь по автодороге «Челябинск - Новосибирск», в районе 839 километра допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В результате ДТП пешеход - мужчина 1963 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU