В Омске будут судить мошенников, инсценировавших 12 ДТП

19 Март 07:34 2019-03-19T07:34:40+03:00

В общей сложности они причинили ущерб в 580 тысяч

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Довольно замысловатый способ заработка придумала группа из шести омичей. Они инсценировали ДТП, чтобы получать компенсацию от страховщиков. В общей сложности они обманули 7 страховых компаний на общую сумму в 1,3 млн рублей, из которой добровольно возместили 580 тысяч.

- Следствием установлено, что в 2016-2017 гг. фигуранты уголовного дела инсценировали 12 дорожно-транспортных происшествий на территории г. Омска. Организатор вовлек в совершение преступлений своих друзей и родственника, которые в различных комбинациях выступали в роли «пострадавшего», либо «виновника» ДТП, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - После создания искусственной ситуации, которая свидетельствовала о якобы совершенном ДТП, его «участники» в целях фиксации происшествия вызывали аварийных комиссаров, либо сотрудников дорожно-патрульной службы, а затем направляли документы в страховые компании для получения выплат.

Вину в совершении преступления организатор и участники группы не признали, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU