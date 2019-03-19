Губернатор Бурков - о мусорной реформе: С 1 апреля не все омичи начнут платить за вывоз отходов

19 Март 07:03 2019-03-19T07:03:32+03:00

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Омский губернатор Александр Бурков едва ли не впервые высказался о грядущей мусорной реформе. Напомним, что с 1 апреля отвечать за вывоз отходов будет единый региональный оператор ООО "Магнит". Именно эта компания начнет выставлять сибирякам отдельные квитанции за вывоз мусора. Причем стоимость услуги вырастет в 3-4 раза. Регоператор просит тариф в 143 рубля для жителей благоустроенных многоэтажек и 190 рублей - для частного сектора. Решение РЭК, соглашаться или нет с этими цифрами, будет озвучено уже 20 марта. Если тарифы утвердят, то омичи станут платить за мусор чуть ли не больше всех в стране. Накануне утверждения цифр глава региона Александр Бурков заявил агентству ТАСС:

- Если бы это была фирма-однодневка, тогда они еще вчера бы утвердили тариф и собирали деньги. Но они идут на капитальное строительство, и мы видим, что фирма пришла всерьез и надолго.

Также губернатор дал понять, что с 1 апреля по новым квитанциям начнут платить не все. Не во всех муниципалитетах установлены контейнеры на мусорных площадках. Сейчас власти выделили из бюджета 300 млн на поставку баков и ждут результатов конкурса. Дело это, судя по всему, не быстрое.

- Сейчас идут торги, кто будет поставщик контейнеров. И даже если мы 1 апреля начнем реформы, мы пока не везде сможем выставлять счета и собирать мусор, - резюмировал Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU