«Авангард» разгромил «Барыс» со счетом 5:0

19 Март 06:01 2019-03-19T06:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 18 марта, на стадионе «Арена Балашиха» прошел третий матч в серии плей-офф между «Авангардом» и «Барысом». Несмотря на явно боевой настрой и перепалку, которую накануне матча устроил с омскими болельщиками один из лидеров казахстанской команды Дамир Рыспаев, матч для астанинцев получился провальным. Они проиграли «ястребам» всухую со счетом 5:0. Голы забили Стась, Шумаков, Широков, Семенов и Франсон. Победа позволила омичам выйти вперед в полуфинальной серии. Напомним, играть будут до четырех побед.

- Я очень горжусь своими ребятами во многих смыслах. Если вспомнить первый период, то Зернов, Деарне покидали лед, с ними работали врачи. К тому же, у нас отсутствовал Михеев, - цитирует пресс-служба ХК «Авангард» главного тренера Боба Хартли. - Получилось, что у нас в составе были дыры, но тогда уже подключились Кошелев, Галимов, Петров. Они проделали просто невероятную работу, здорово включились, принесли результат. Также можно сказать, что в центре остались только Стась и Семенов. В качестве центральных игроков пришлось действовать ребятам, для которых эта позиция не является основной, но я горжусь тем, как они себя проявили. Наша оборона сработала здорово. За три проведенных матча с «Барысом» - это была наша лучшая игра. Это касается многих аспектов: и большинства, и меньшинства, и заблокированных бросков. Все молодцы! Но нам стоит помнить, что «Барыс» - чемпион дивизиона. Мы уважаем противника и понимаем его силу. Никто не планирует расслабляться, нас впереди еще ждут игры.

ИСТОЧНИК KP.RU