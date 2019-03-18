2019-03-18T14:41:18+03:00
Общество

В Омске установят 12 новых светофоров

Анна МИКУЛА
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В Омске установят 12 новых светофоров.В Омске установят 12 новых светофоров.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН
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12 новых светофоров будет установлено на улицах Омска в 2019 году. Их установят на средства федерального и городского бюджетов.

- В текущем году будет выполнено строительство 12 светофорных объектов: 6 в рамках бюджетных средств и 6 - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, - цитирует «Новый Омск» и. о. начальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта Евгению Глебову.

Новые светофоры появятяся на остановках «Романенко» (ул. Романенко), «Колледж транспортного строительства» (ул. Лобкова), «Дорстрой» (ул. 2-я Солнечная), «Ул. Южная», а также на пересечении ул. 7-я Северная и Перекоповская и на ул. Машиностроительной в створе ул. Лобова, а также на остановках «Гашека» (ул. Гашека), «ОМЦ Химик» (22 Апреля), «Универсам» (ул. Дианова), «Труда» (ул. Труда) и «Студия Ермолаевой» (ул. Химиков). Также регулируемым станет пешеходный переход на ул. Интернациональной - ул. Тарской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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