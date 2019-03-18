Ледоход на Иртыше в Омске начнется в середине апреля

18 Март 13:51 2019-03-18T13:56:24+03:00

При этом уровень реки в отдельных местах может подняться до 1,5 метров

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В этом году ледоход на Иртыше в Омске начнется примерно в те же сроки, что и обычно. Синоптики прогнозируют, что река вскроется в середине апреля. В прошлом году это произошло 21 апреля.

- При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов возможно подтопление тaлыми водами бессточных пониженных участков местности от склoнового стока и разлива мaлых рек при интенсивном снеготаянии южных центральных районов Oмской и Tюменской областей, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU