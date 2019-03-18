Омский полицейский отказался от взятки в 20 тысяч

18 Март 13:27 2019-03-18T13:27:32+03:00

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Торговую точку, где торговали паленым алкоголем, накрыли сотрудники регионального ОБЭП. Впрочем, 55-летняя владелица бизнеса не растерялась и предложила одному из полицейских решить вопрос. В качестве компенсации за то, что страж порядка закроет глаза на ее торговую точку, она предложила 20 тысяч рублей. Но тот отказался.

- Прокурор Ленинского округа г. Омска утвердил обвинительное заключение в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки за совершение заведомо незаконного бездействия), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU