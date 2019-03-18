Соцсети: В Омске 70-летняя пассажирка из-за резкого торможения водителя упала в троллейбусе

18 Март 12:50 2019-03-18T12:54:53+03:00

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Родные омской пенсионерки через социальные сети ищут очевидцев инцидента в общественном транспорте. Женщина рассказала, что во время поездки в троллейбусе №15 упала 70-летняя родственница. Все случилось в районе остановки «Сибирский проспект». У женщины переломы и травмы. Сибирячка винит во всем водителя, который слишком резко затормозил во время движения.

- В результате которого она получила тяжелые травмы и оказалась прикованной к постели. Просим откликнуться всех свидетелей — написала омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU