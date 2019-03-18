Сотрудники омского МЧС вытащили водителя, которого зажало в кабине КамАЗа

18 Март 12:47 2019-03-18T12:49:35+03:00

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Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое чуть не закончилось трагедией произошло в минувшую субботу, 16 марта, на трассе Омск - Тюмень.

- На федеральной автомобильной дороге Тюмень - Омск в минувшую субботу около полудня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала, - сообщили в пресс-служба областного МЧС. - Транспортное средство было опрокинуто в кювет. В результате этого водитель оказался зажат в кабине. На помощь ему пришли сотрудники МЧС. В кратчайшие сроки с помощью спасательного оборудования они произвели его деблокировку и передали пострадавшего медицинским работникам.

Так, с начала 2019 года сотрудники МЧС выезжали на 282 ДТП, где ими были спасены 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU