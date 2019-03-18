2019-03-18T12:17:57+03:00
Общество

Омич угрожал таксисту расстрелом из-за слишком яркого света фар

Дебошира удалось задержать сотрудникам Росгвардии
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного управления РосвгардииФото: пресс-служба областного управления Росвгардии
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Инцидент произошел накануне, 17 марта, вечером в Советском округе. На мужчина угрожал таксисту расправой. Водитель приехал на вызов улицу Андрианова. Пока он ждал клиента, к его машине подошел неизвестный и начал угрожать расправой. При этом в руке он держал предмет, похожий на пистолет, а в другой - монтировку. Как выяснилось, дебошира раздражал слишком яркий свет фар машины.

Выкрикивая угрозу хулиган ударил по машине и разбил зеркало заднего вида. Водитель заблокировал двери и вызвал на помощь правоохранителей.

- 35-летний мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба областного управления Росвгардии. - Как выяснилось позже, изъятый у задержанного предмет, схожий с пистолетом, оказался устройством самозащиты «Удар 2М».

ИСТОЧНИК KP.RU

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