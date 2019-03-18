В Омске грузовик застрял под виадуком на Серова

18 Март 11:55 2019-03-18T11:55:46+03:00

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Вероятно, есть проблему с глазомером у омского водителя, который умудрился направить свой КамАЗ под виадук на Серова. Грузовик, который, судя по надписи на борту, принадлежит железнодорожному вокзалу, намертво застрял под мостом.

Фото выложили в социальные сети. Комментаторы недоумевают, как такое в принципе могло произойти и рекомендуют водителю немного спустить шины, чтобы грузовик осел и смог выбраться из западни.

Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU