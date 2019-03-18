2019-03-18T11:33:56+03:00
Общество

В омском дептранспорта нашли маршрутчика, выгнавшего из салона 84-летнего блокадника

Там пообещали разобраться в инциденте
Анна МИКУЛА
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Об унизительной ситуации, в которую ему пришлось попасть по вине маршрутчика, рассказал 84-летний омский блокадник. Судя по всему, водитель был не в духе и выгнал дедушку из салона автобуса № 568. Пенсионер запомнил номера автобуса и пожаловался на нахала в дептранспорта.

- Я сел на остановке «Транспортная академия», а на «Большевичке» он уже заставил меня выйти, так как, по его словам, карта не читается. Он сказал, что карта поддельная. Я - блокадник, моего отца расстреляли. И вот такое отношение. Ну какая поддельная карта?, - цитирует омича «Омск-информ».

В дептранспорта прокомментировали ситуацию. Водителя уже нашли и провели с ним беседу.

- Частный перевозчик извинился перед ветераном за доставленные неудобства, с водителем провели беседу по данному факту, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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