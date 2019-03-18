В омском дептранспорта нашли маршрутчика, выгнавшего из салона 84-летнего блокадника
Об унизительной ситуации, в которую ему пришлось попасть по вине маршрутчика, рассказал 84-летний омский блокадник. Судя по всему, водитель был не в духе и выгнал дедушку из салона автобуса № 568. Пенсионер запомнил номера автобуса и пожаловался на нахала в дептранспорта.
- Я сел на остановке «Транспортная академия», а на «Большевичке» он уже заставил меня выйти, так как, по его словам, карта не читается. Он сказал, что карта поддельная. Я - блокадник, моего отца расстреляли. И вот такое отношение. Ну какая поддельная карта?, - цитирует омича «Омск-информ».
В дептранспорта прокомментировали ситуацию. Водителя уже нашли и провели с ним беседу.
- Частный перевозчик извинился перед ветераном за доставленные неудобства, с водителем провели беседу по данному факту, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU