Пьяный омич, материвший полицейского в поезде, получил условный срок
Бесславно закончилась поездка на поезде Красноярск - Анапа для 34-летнего омича. Как только он сел в вагон, сразу же начал отмечать это дело. Сначала в ход пошло спиртное, а потом ругань и маты. Уговоры других пассажиров успокоиться не помогали. Досталось даже полицейскому, который зашел в поезд на одной из станций, чтобы утихомирить мужчину. В итоге буйный пассажир обматерил его. На станции Курган сибиряка все же высадили, чему он сильно сопротивлялся.
Как рассказали "Комсомолке" в Уральской транспортной прокуратуры, на омича завели уголовное дело за хулиганство и оскорбление представителя власти. В итоге мужчину приговорили к 2 годам и 7 месяцам условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU