2019-03-18T11:25:57+03:00
Происшествия

Пьяный омич, материвший полицейского в поезде, получил условный срок

Он ругался с другими пассажирами и матерился на весь вагон при детях
Станислав МУХИН
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В итоге мужчину приговорили к 2 годам и 7 месяцам условного срока.В итоге мужчину приговорили к 2 годам и 7 месяцам условного срока.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Бесславно закончилась поездка на поезде Красноярск - Анапа для 34-летнего омича. Как только он сел в вагон, сразу же начал отмечать это дело. Сначала в ход пошло спиртное, а потом ругань и маты. Уговоры других пассажиров успокоиться не помогали. Досталось даже полицейскому, который зашел в поезд на одной из станций, чтобы утихомирить мужчину. В итоге буйный пассажир обматерил его. На станции Курган сибиряка все же высадили, чему он сильно сопротивлялся.

Как рассказали "Комсомолке" в Уральской транспортной прокуратуры, на омича завели уголовное дело за хулиганство и оскорбление представителя власти. В итоге мужчину приговорили к 2 годам и 7 месяцам условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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