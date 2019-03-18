2019-03-18T10:00:45+03:00
Общество

Омичи пожаловались на огромную очередь перед входом в больницу

В минзраве ответили, что создают ее сами пациенты
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omska_netФото: vk.com/omska_net
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В омских группах в соцсети «ВКонтакте» появилось фото очереди, которая собралась с утра перед входом в омскую поликлинику № 11.

- Обычная очередь в регистратуру в понедельник в Омске, - так подписал авто фото.

В областном министерстве здравоохранения оперативно прокомментировали этот пост и сообщили, что толпа людей образовалась по вине самих пациентов.

- Очередь в городскую поликлинику № 11 образовалась перед ее открытием, - объяснили в ведомстве. - При этом ожидать открытия у пациентов нет необходимости, поскольку на все услуги поликлиники, в том числе на сдачу анализов, выдаются талоны. Их можно получить через систему «Электронная регистратура», на портале госуслуг. Также записаться на прием можно с помощью инфомата в поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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