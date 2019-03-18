В Омске отметили пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией

18 Март 09:42 2019-03-18T09:42:53+03:00

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В выходные омичи отметили гуляниями одно из важнейших событий в новейшей истории страны - воссоединение Крыма с Россией. В школах прошли тематические классные часы, а в историческом парке «Россия – моя история» открылись тематические выставки. Массовые гуляния и шествия состоялись в рамках праздника под открытым небом «Крымская весна». Несколько тысяч омичей собрались на площади у ТЦ «Континент», где жители посмотрели концерт и посетили ярмарки сельхозпроизводителей и ремесленников «Мы вместе». Молодежь инициировала флешмоб «Россия с Крымом навсегда». Закончилось все огромным хороводом.

- На минувших выходных омичи вместе со всей Россией массово отметили пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Эта дата – исторически значимая для нашей страны и уже стала частью российской действительности с точки зрения экономического и тесного культурного взаимодействия. У Омской области сложились побратимские и дружеские отношения с крымскими городами, развиваются культурные и образовательные связи с Крымом. Налажены партнерские связи и со многими крымскими предприятиями, - цитирует пресс-служба омского правительства слова губернатора Александра Буркова.

Кстати, сегодня в 15.00 в Омском сквере Дружбы народов пройдет флэшмоб «Одна страна». В нем примут участие воспитанники городских клубов для детей и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU