В Омске после разрыва плавильной печи погиб рабочий

18 Март 09:14 2019-03-18T09:14:37+03:00

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Трагедия произошла на металлургическом комбинате по улице 1-я Казахстанская. Во время обычной рабочей смены произошло непредвиденное. Произошел разрыв плавильной печи. В итоге смертельные ранения получил один из рабочих предприятия. 32- летний мужчина погиб на месте, спасти его не удалось. К происшествию уже подключились омские следователи. Металлургический комбинат ждет серьезная проверка.

- Следственными органами Следственного комитета России по Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 32-летнего плавильщика металлургического комбината. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточнили "Комсомолке" в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU