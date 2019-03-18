2019-03-18T08:36:59+03:00
Спорт

Тафгай «Барыса» обозвал омский «Авангард» курятником

Астана перед третьей игрой серии экстренно включила в состав бойца Рыспаева
Станислав МУХИН
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Руководство астанинского "Барыса" перед третьей игрой серии с "Авангардом", которая пройдет сегодня в Балашихе, срочно вызвало в состав своего бойца Дамира Рыспаева. Перед этим матчем счет по поединкам равный - 1:1. А Рыспаев уже раздает громкие интервью, где не лицеприятно отзывается об омской команде. Он уже сравнил "Авангард" с курятником. Похоже, сегодня болельщиков ждем особенно интересный хоккей.

- В плей-офф всегда были и будут силовые моменты, – здесь борьба выходит на новый уровень. Но грязные силовые приемы, после которых мои партнеры по команде получают повреждения, – это недопустимо, - цитируют тафгая Рыспаева спортивные СМИ. - Так что попробуем запустить хищника в курятник. При необходимости готов заступиться за партнеров, но в первую очередь я хоккеист, а не боксер. Работал и работаю над всеми аспектами своей игры, чтобы помогать команде, так как того требует тренерский штаб.

Драки Рыспаева.Дамир Рыспаев (Барыс) Бои (драки) в 2015 году хоккей / Hockey fight Damir Ryspaev (Barys, Astana). Смотрите 5 драк с участием тафгая хоккейного клуба "Барыс" из г.Астана в 2015 году в матчах регулярного первенства: 19 ноября: Дамир Рыспаев ( Барыс ) Евгений Артюхин (СКА) 5 декабря: Дамир Рыспаев ( Барыс ) Натан Перкович ( Медвешчак ) 22 февраля: Дамир Рыспаев ( Барыс ) Виталий Меньшиков ( Сибирь ) 13 февраля: Дамир Рыспаев ( Барыс ) Виталий Меньшиков ( Сибирь ) 12 января: Дамир Рыспаев ( Барыс ) Евгений Тимкин ( Металлург Магнитогорск). Видео пользователей Инстаграмма barysfans_kz, kseniyaksusha17, serejasafronov, alexandr_lomakin, mignonne_z, tsm2411, zhannet_musya.

ИСТОЧНИК KP.RU

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