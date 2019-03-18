Начало рабочей недели в Омске будет морозным
По ночам еще возможно похолодание до -19
Ближайшая неделя в Омске будет морозной.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Весна идет в Омскую область неспешно. Несмотря на середину марта в регионе будет по-зимнему морозно. Судя по прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится всю неделю.
По данным rp5.ru:
понедельник, 18 марта: днем -4...-5, ночью -7...-8, малооблачно;
вторник, 19 марта: днем -4...-7, ночью -7...-14, значительная облачность;
среда, 20 марта: днем -4...-6, ночью -7...-11, облачно с прояснениями;
четверг, 21 марта: днем -1...-3, ночью -8...-9, облачно с прояснениями;
пятница, 22 марта: днем -1...-3, ночью -3...-8, значительная облачность;
суббота, 23 марта: днем 0...+1, ночью -2...-4.
ИСТОЧНИК KP.RU