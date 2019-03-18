2019-03-18T07:59:37+03:00
Общество

Начало рабочей недели в Омске будет морозным

По ночам еще возможно похолодание до -19
Анна МИКУЛА
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Ближайшая неделя в Омске будет морозной.Ближайшая неделя в Омске будет морозной.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Весна идет в Омскую область неспешно. Несмотря на середину марта в регионе будет по-зимнему морозно. Судя по прогнозам синоптиков, минусовая температура продержится всю неделю.

По данным rp5.ru:

понедельник, 18 марта: днем -4...-5, ночью -7...-8, малооблачно;

вторник, 19 марта: днем -4...-7, ночью -7...-14, значительная облачность;

среда, 20 марта: днем -4...-6, ночью -7...-11, облачно с прояснениями;

четверг, 21 марта: днем -1...-3, ночью -8...-9, облачно с прояснениями;

пятница, 22 марта: днем -1...-3, ночью -3...-8, значительная облачность;

суббота, 23 марта: днем 0...+1, ночью -2...-4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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