Машина «Яндекс Такси» в Омске врезалась в частный дом

18 Март 07:04 2019-03-18T07:04:54+03:00

Но очевидцы уверяют: в этот раз виновник другой

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В очередную серьезную аварию попала машина «Яндекс Такси». Авто в самом центре протаранило частный дом на улице 7-я Северная. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

Как выяснилось, на этот раз водитель такси не виноват. По крайней мере, об этом рассказывают очевидцы аварии. С их слов перед аварией была погоня машины ДТП за черной иномаркой. На перекрестке улиц 7-я Северная - Орджоникидзе беглец нарушил правила и въехал в машину «Яндекс Такси». После удара она уже полетела в частный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU