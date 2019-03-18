2019-03-18T07:34:52+03:00
Происшествия

На видео попала авария со скорой на Иртышской набережной в Омске

Одна из легковушек пыталась развернуться с нарушением правил [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)
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Инцидент произошел накануне на Иртышской набережной в районе гимназии № 115. Вероятно, утром родители подвозили детей на занятия. Из-за того, что все места в остановочном кармане были заняты, а подъехавших машин скопилось сразу несколько, одного из учеников высадили прямо посреди дороги.

Тем временем, водитель начал разворачиваться, чтобы уехать, и не посмотрел в зеркала. В результате в машину въехала скорая, водитель которой не был готов к такому неожиданному маневру и уже не смог избежать столкновения.

По предварительным данным, за рулем «Мазды», попавшей в аварию, была 53-летняя женщина. В результате происшествия пострадал пациент, которого везли в скорой.

Момент аварии Циолковского, Иртышская набережная.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU

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