На машину омича неизвестные скинули банку краски из окна дома

17 Март 13:02 2019-03-17T13:02:57+03:00

Машина после этого была в таком состоянии. Фото: vk.com

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Неприятность случилась с одним из автомобилистов. Неизвестные повредили ему машину. Кто-то из жильцов дома по улице 2-ая Поселковая скинул на иномарку из окна квартиры банку с белой краской. Сейчас водитель ищет хулиганов.

- На крышу машины скинули, скорее всего, банку с жидкостью. На крыше осталась вмятина. Жидкость, надеемся, отмоется, - написал автовладелец.

Омич просит откликнуться свидетелей этого происшествия. Можно было предположить, что кто-то отомстил ему за неправильную парковку. Но на фото видно, что машина стоит в специальном парковочном кармане.

ИСТОЧНИК KP.RU