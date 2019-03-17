2019-03-17T13:02:57+03:00
Общество

На машину омича неизвестные скинули банку краски из окна дома

Автомобилист ищет хулиганов [фото]
Станислав МУХИН
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Машина после этого была в таком состоянии.Машина после этого была в таком состоянии.Фото: vk.com
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Неприятность случилась с одним из автомобилистов. Неизвестные повредили ему машину. Кто-то из жильцов дома по улице 2-ая Поселковая скинул на иномарку из окна квартиры банку с белой краской. Сейчас водитель ищет хулиганов.

- На крышу машины скинули, скорее всего, банку с жидкостью. На крыше осталась вмятина. Жидкость, надеемся, отмоется, - написал автовладелец.

Омич просит откликнуться свидетелей этого происшествия. Можно было предположить, что кто-то отомстил ему за неправильную парковку. Но на фото видно, что машина стоит в специальном парковочном кармане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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