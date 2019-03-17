Полиция поймала детей, избивших пожилую омичку ради шалости

17 Март 09:24 2019-03-17T09:24:16+03:00

Сами дети пояснили, что "просто хотели повеселиться"

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О дикой истории, рассказанной в соцсетях, "Комсомолка" сообщала накануне. Несколько детей ради шутки в районе улицы 20-я Линия избили пожилую женщину.

- Когда они поравнялись с ней, разошлись по обе стороны. Один бьет ее с размаху ребром ладони по локтю, а другой в это же время - по другому локтю, - сообщали тогда очевидцы.

После этого хулиганы еще и обматерили омичку. Личности малолетних беспредельщиков удалось довольно быстро установить. Их уже задержали полицейские.

- Сейчас установлены личности несовершеннолетних правонарушителей: это трое учеников школы № 1 в Центральном округе 9,10 и 11 лет, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

После беседы с детьми их, скорее всего, поставят на профилактический учет. Родителей тоже вызвали на разговор в отдел по делам несовершеннолетних. Сами дети пояснили, что "просто хотели повеселиться".

ИСТОЧНИК KP.RU