Полиция поймала детей, избивших пожилую омичку ради шалости
О дикой истории, рассказанной в соцсетях, "Комсомолка" сообщала накануне. Несколько детей ради шутки в районе улицы 20-я Линия избили пожилую женщину.
- Когда они поравнялись с ней, разошлись по обе стороны. Один бьет ее с размаху ребром ладони по локтю, а другой в это же время - по другому локтю, - сообщали тогда очевидцы.
После этого хулиганы еще и обматерили омичку. Личности малолетних беспредельщиков удалось довольно быстро установить. Их уже задержали полицейские.
- Сейчас установлены личности несовершеннолетних правонарушителей: это трое учеников школы № 1 в Центральном округе 9,10 и 11 лет, - уточнили в пресс-службе омской полиции.
После беседы с детьми их, скорее всего, поставят на профилактический учет. Родителей тоже вызвали на разговор в отдел по делам несовершеннолетних. Сами дети пояснили, что "просто хотели повеселиться".
ИСТОЧНИК KP.RU