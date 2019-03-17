Омич, убивший вора во время драки, получил 8 лет тюрьмы

17 Март 08:17 2019-03-17T08:17:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Убийством закончился конфликт двоих омичей. Один другого заподозрил в краже имущества. Началась драка. Во время разборок произошла трагедия. Мужчина задушил воришку.

- Осужденный в ходе конфликта, возникшего из-за хищения его имущества, нанес потерпевшему множество ударов кулаками в область головы. А затем, накинув на шею электрический кабель, не менее 4 раз сдавил им шею потерпевшего, - рассказали подробности в пресс-службе Центрального районного суда.

Мужчину сначала судили за убийство - ему грозило до 15 лет. Однако позже статью изменили на более мягкую - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд учел, что обвиняемый сам пришел с повинной и наличие у него двоих детей. В итоге омича приговорили к 8 годам и 1 месяцу тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU