2019-03-17T06:54:14+03:00
Общество

В Омске спасли собаку, застрявшую между деревьев

Она была измучена
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Животное поранилось.Животное поранилось.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

История с добрым финалом произошла в Омске. В социальных сетях появилось тревожное сообщение о том, что собаке требуется помощь. Животное могло погибнуть.

- Черлакский тракт. Муж на работе увидал такую картину. Целый час пробовал, сказал, никак не достать. Поехал дальше работать. Говорит, нужна пила, - написала одна из омичек.

Неравнодушные сибиряки взяли инструменты и отправились спасать застрявшего пса. Неизвестно, сколько животное провело в плену. У собаки были повреждения и следы крови. Омичи спасли животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков