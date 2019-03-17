В Омске спасли собаку, застрявшую между деревьев
Она была измучена
Животное поранилось.Фото: vk.com
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История с добрым финалом произошла в Омске. В социальных сетях появилось тревожное сообщение о том, что собаке требуется помощь. Животное могло погибнуть.
- Черлакский тракт. Муж на работе увидал такую картину. Целый час пробовал, сказал, никак не достать. Поехал дальше работать. Говорит, нужна пила, - написала одна из омичек.
Неравнодушные сибиряки взяли инструменты и отправились спасать застрявшего пса. Неизвестно, сколько животное провело в плену. У собаки были повреждения и следы крови. Омичи спасли животное.
ИСТОЧНИК KP.RU