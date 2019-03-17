В Омске спасли собаку, застрявшую между деревьев

17 Март 06:54 2019-03-17T06:54:14+03:00

Она была измучена

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История с добрым финалом произошла в Омске. В социальных сетях появилось тревожное сообщение о том, что собаке требуется помощь. Животное могло погибнуть.

- Черлакский тракт. Муж на работе увидал такую картину. Целый час пробовал, сказал, никак не достать. Поехал дальше работать. Говорит, нужна пила, - написала одна из омичек.

Неравнодушные сибиряки взяли инструменты и отправились спасать застрявшего пса. Неизвестно, сколько животное провело в плену. У собаки были повреждения и следы крови. Омичи спасли животное.

ИСТОЧНИК KP.RU