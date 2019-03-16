«Барыс» сравнял счет в серии с омским «Авангардом»

16 Март 16:40 2019-03-16T16:45:35+03:00

Во второй игре "ястребы" не похожи сами на себя

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Во второй игре серии с "Барысом" омичи были непохожи сами на себя. Первую половину матча "Авангард" выглядел крайне медленно, а вот астанинцы бросали из любого более менее удобного положения. Ключевым в матче стал второй период - хозяева дважды отличились и повели со счетом 2:0.

"Ястребы" проснулись только в третьем периоде. Почти сразу же Шумаков одну шайбу отыграл, но "Барыс" тут же снова забил - 3:1. За 6 минут до конца легионер "Барыса" Бойд практически снял все вопросы о победители. Единственно, что удалось "Авангард", - отыграть еще одну шайбу. Итоговый счет встречи - 4:2 в пользу "Барыса". После этого матча счет в серии сравнялся - 1:1. Серия переезжает в Балашиху, где "ястребы" сыграют 18 и 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU