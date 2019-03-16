Для танцовщицы из Омска, разбившейся в Китае в такси, собрали 2 миллиона

16 Март 13:43 2019-03-16T13:43:47+03:00

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О беде омички Ольги Ибрагимовой мы ранее писали. Девушка работает в Китае танцовщицей, она попала там в аварию на такси. После этого сибирячка впала в кому, и ее близкие объявили сбор средств на лечение в пекинской больнице. Ольге сделали операцию. Накануне ее родные и близкие поделились хорошими новостями. Объявленный в соцсетях сбор денег помог. Удалось найти крупную сумму.

- Мы не ожидали такой отзывчивости. Мы благодарим всех вас за огромную помощь. В связи с нашей безопасностью и вашей, и денег которые мы собрали, данные сборы приостанавливаются 100%, - написала подруга Ольги Ибрагимовой. - Мы хотели собрать сумму на операцию 800 000 рублей. И на пребывание в больнице в течение двух недель по 1 400 000. Мы собрали приблизительно нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU