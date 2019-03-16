2019-03-16T13:33:38+03:00
Происшествия

Трейдеры обманули доверчивого омича на 900 тысяч

Он обратился в полицию
Станислав МУХИН
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У очередного омича не получилось разбогатеть, играя на валютной бирже. А все началось со звонка 25-летнему омичу на мобильник. Неизвестный представился профессиональным трейдером и пообещал его обогатить. Для этого омичу предложили вложить 250 долларов. Финансовый эксперт заверил, что увеличит эту сумму вдвое, но 3% от прибыли возьмет себе компания.

Через пару сделок сумма и правда увеличилась вдвое. Тогда трейдер предложил вложить более крупную сумму. В итоге 25-летний сибиряк перевел 2 000 долларов, которые финансовый аналитик во время игры на бирже и курсе валют увеличил до 14 000 долларов. Однако получить их омич не смог.

- Когда потерпевший попытался вывести 10 000 долларов на свой личный счет, ему пришлось обратиться за помощью к брокеру. После этого в экстренном порядке без участия омича было произведено 30 различных сделок и списаны все деньги, - уточнили подробности мошенничества в пресс-службе омской полиции.

Обманутый клиент обратился к силовикам. Сейчас брокера уже ищут. За мошенничество ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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