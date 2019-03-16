Под Омском таксист после конфликта с клиентом избил его на пустыре

16 Март 13:24 2019-03-16T13:24:40+03:00

Теперь на него завели уголовное дело

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Конфликт разыгрался между водителем такси и пассажиром на парковке автовокзала в Тавричанке. Мужчины начали ругаться и оскорблять друг друга. Разобраться горячие парни решили на пустыре неподалеку.

Однако, как оказалось, 40-летний пассажир не оценил свои силы. 32-летний таксист в драке оказался сильнее и избил клиента. В итоге мужчина попал в больницу. Там ему понадобилась операция. Об избитом пациенте в полицию сообщили медики.

- По горячим следам таксист был задержан недалеко от автовокзала. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU