Под Омском таксист после конфликта с клиентом избил его на пустыре
Теперь на него завели уголовное дело
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Конфликт разыгрался между водителем такси и пассажиром на парковке автовокзала в Тавричанке. Мужчины начали ругаться и оскорблять друг друга. Разобраться горячие парни решили на пустыре неподалеку.
Однако, как оказалось, 40-летний пассажир не оценил свои силы. 32-летний таксист в драке оказался сильнее и избил клиента. В итоге мужчина попал в больницу. Там ему понадобилась операция. Об избитом пациенте в полицию сообщили медики.
- По горячим следам таксист был задержан недалеко от автовокзала. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, - уточнили в пресс-службе омской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU