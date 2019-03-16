Эпидемия гриппа в Омске уже пошла на спад

16 Март 08:31 2019-03-16T08:31:08+03:00

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Простуда, ОРВИ и грипп продолжают косить омичей. По данным регионального Роспотребнадзора, еженедельно в регионе заболевает порядка 10-11 тысяч человек. А сколько переносят вирус на ногах и дома, не сосчитать. Мы уже сообщались: почти в половине случаев медики выявляли у обратившихся за лечением грипп. Однако пока информации о пациентов с серьезными осложнениями не было.

Более того, в Роспотребнадзоре уверяют: пик заболеваемости пошел на спад. И эпидемия отступает. Омичи стали болеть реже.

- Снижается доля циркулирующих вирусов гриппа. Если во время эпидемического подъема заболеваемости она составляла 65 % от числа положительных результатов исследований, то в сейчас снизилась до 50 %, – подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU