«Они предложили:«Пошли драться»: Школьник, избитый хулиганами в Тевризе, рассказал о конфликте

16 Март 07:29 2019-03-16T07:29:11+03:00

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В Тевризе сейчас только и обсуждают драку подростков в одной из школ. Там хулиганы, вдохновленные роликами о потасовках футбольных фанатов, решили снять свое видео. Для этого они начали задирать одного из сверстников - 12-летнего Мишу (имя изменено). В обнародованной переписке в соцсетях они обвинили мальчика в поломке своего гаджета и стали требовать 4 тысячи рублей. Закончилось все дракой на школьном дворе. Один из заводил среди хулиганов побил Мишу, после чего его мама написала заявление в полицию. Сейчас они и следственный комитет проводит проверку. Разобраться обещали и в региональном министерстве образования.

Сам мальчик рассказал, как все случилось.

- Все случилось 10 марта. В тот день те парни подошли ко мне вчетвером и заявили: «Пойдем драться». Я на всякий случай позвал двоих братьев, и мы отправились, - уточнил Миша. - Дрались только мы с Костей Огородниковым (имя и фамилия изменены). А вот зачем они потом все это выложили в соцсети, я не знаю.

ИСТОЧНИК KP.RU