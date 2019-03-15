Омичей будут бесплатно угощать экзотическими сухофруктами

15 Март 14:32 2019-03-15T14:33:20+03:00

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В городе проведут необычную акцию. Всех желающих будут угощать экзотическими сухофруктами. Дегустация состоится 16 марта с 11.00 до 12.00 на Центральном рынке. Омичам предложат попробовать орехи, сухофрукты, зелень и овощи.

- Мероприятие будет приурочено к Великому посту, который начался 11 марта и продолжится до 27 апреля, – рассказал генеральный директор МП «Муниципальные рынки» Александр Алгазин. – В рамках дегустации омичам расскажут интересные факты, полезные свойства представленных продуктов, а также поделятся интересными рецептами блюд к Посту.

Кроме того омичи смогут полакомиться фисташками, кешью, миндалем, бразильским орехом, макадамией, кедровыми орехами, пеканом, абрикосовыми косточками, тыквенными семечками, черносливом, курагой, грушей, клюквой, кизилом, хурмой, цукатами и бананами.

Напомним, в субботу, 16 марта, традиционно пройдут губернские ярмарки на Центральном, Ленинском и Левобережном рынках. В общей сложности на ярмарке ожидаются более 150 фермерских хозяйств, которые представят молочную продукцию, мясо птицы, яйцо, масло, овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU