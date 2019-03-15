2019-03-15T13:19:29+03:00
Общество

В Омской области нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Оказалось, он заигрался в компьютер у друга
Анна МИКУЛА
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Благополучно закончилась история поисков 11-летнего школьника из Тюкалинского района. Тревогу забила мама мальчика, когда он не пришел вечером домой из школы. Но уже утром выяснилось: с ребенком все в порядке, он просто заигрался в компьютере и забыл о времени.

- Установлено, что вчера после обеда, вернувшись из школы 11-летний мальчик, обучающийся в 3 классе коррекционной школы, увидев на улице одноклассника, ушел к нему домой, где вместе с мальчиком допоздна играл в компьютерные игры и поэтому домой не вернулся, - сообщили в пресс-службе областного СУСК. - В это время его мама, обеспокоенная длительным отсутствием ребенка, вечером обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении сына. В поисках ребенка приняли участие сотрудники полиции и местные жители. Сегодня утром, около 10 часов, мама одноклассника пропавшего мальчика, узнав о его розыске, позвонила матери пропавшего мальчика и сообщила, что он находится у них дома - через три улицы от места жительства.

С родителями обоих мальчиков провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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